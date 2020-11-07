Beykoz'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Beykoz'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

07.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:46
Beykoz'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Kocabıyık (60) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beykoz'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Kocabıyık (60) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Paşabahçe Mahallesi Saip Molla Caddesi üzerinde dün sabah İETT otobüsüyle bir motosikletin çarpışması sonrası motosikletten savrularak yere düşen Mustafa Kocabıyık ve oğlu Birol Kocabıyık (37) yaralandı.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Kocabıyık, tedavi altına alındığı Beykoz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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