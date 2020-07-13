Beykoz'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı Beykoz'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Beykoz'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde, Beykoz Belediyesine ait servis aracı, çöp kamyonu ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan ve yaralanan Zeki Göçer, Fatih Yıldız, Yahya Murat Artan, Mesut Adanur ve Aydın Kaçmaz ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA