Beykoz'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
04.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:25
Beykoz'daki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Beykoz'daki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Riva yolundaki viyadükte, 34 CEV 567, 34 VA 5358 ve 34 AR 3257 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA