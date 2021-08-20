Beykoz'daki Sokak Hayvanlarına Beş Yıldızlı Hastane

İstanbul'un en fazla sokak hayvanı nüfusuna ev sahipliği yapan ilçesi Beykoz'da sahipsiz kedi ve köpeklere kuaförden yoğun bakım ünitelerine beş yıldızlı bakım ve tedavi hizmeti veren "Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" açıldı.

İstanbul'un en fazla sokak hayvanı nüfusuna ev sahipliği yapan ilçesi Beykoz'da sahipsiz kedi ve köpeklere kuaförden yoğun bakım ünitelerine beş yıldızlı bakım ve tedavi hizmeti veren "Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" açıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla tam teşekkülü kurulan merkez ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Mahmutşevketpaşa Mahallesi'ndeki mevcut bakım evinin yerine kapsamlı bir projeyle hazırlanan "Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" yle ilçe şehirdeki en modern ve nitelikli merkezlerden birine kavuşmuş oldu.

Modern Ameliyathaneler, Isıtmalı Odalar

Sokak hayvanlarının sağlıkla yaşaması için 11 dönümlük geniş bir arazi üzerinde kurulan merkezde 150 köpek kapasiteli, zeminden ısıtmalı 75 adet köpek barınma ünitesi, 2 köpek muayene odası, 1 köpek tedavi odası, 1 köpek ameliyathane odası ve 2 adet yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

Kediler için de özel ünitelerin bulunduğu alanda, 1 kedi muayene odası, 1 kedi ameliyathane odası, 4 kedi bakım odası içerisinde 100 adet kedi barınma ünitesi, 1 laboratuvar, 1 röntgen görüntüleme odası, 2 ilaç odası, 2 mama ve malzeme deposu ve 1 soğuk hava deposu da yapıldı.

Modern ameliyathane operasyon setleri, masaları, ışık ve ekipmanları yanı sıra hayvanların barındığı kafesler paslanmaz çelikten, kullanışlı ve hijyenik şekilde oluşturuldu.

Tedavi, Aşılama, Kısırlaştırma

Beykoz Belediyesi'ne ait 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi'ne telefon ya da kuruma mail ve mesaj yoluyla bildirilen sokak hayvanları mobil ekipler tarafından sahadan alınarak merkeze getiriliyor ve öncelikle kuaför ve temizlik hizmeti veriliyor.

Merkezdeki veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan kedi ve köpekler, sağlık durumlarına göre hastanenin ilgili bölüme alınarak tedavi süreci başlatılıyor.

Sevgi ve şefkatle uygulanan tedavi sonrasında sağlıklarına kavuşan, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri yapılan hayvanlar ilgili yasa gereği alındıkları yerlere geri bırakılıyor.

Merkezde kedi ve köpeklerin yanı sıra, yanı sıra kuşlarla, tilki, sincap gibi ormanlarda yaşayan her türlü hayvanın tedavisi yapılıyor.

Haftanın 7 günü Açık

Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin uzman ellerde özenle yapıldığı merkez, 3 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknikeri, 1 veteriner sağlık teknisyeni, 15 temizlik-bakım işçisi, 7 büro personeliyle, haftanın 7 günü, 8: 30 ila 21: 00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sıcak Birer Yuvaya Sahip Olacaklar

Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen tüm sokak hayvanlarının tedavileri sonrasında sıcak birer yuvaya kavuşması için sosyal medya ve farklı platformlarda hayvan sahiplendirme kampanyaları da yürütülüyor. Sahiplendirilen hayvanlar aşı ve kimlik kartlarıyla vatandaşlara teslim edilirken, sonrasındaki durumları belirli aralıklarla kontrol ediliyor.

Eğitim ve Sevgi Ziyaretleri

Merkezde ayrıca ilçedeki öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak üzere 1 adet "Eğitim ve Seminer Salonu" da yer alıyor. Okullardan bakım evine belirli periyotlarla getirilecek öğrencilere hayvan sevgisi ile merkezde hayvanlara yönelik verilen hizmetler anlatılacak.

Kaynak: Habermetre