Beykoz'daki mesire alanları doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor
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Beykoz'daki mesire alanları doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor

- Beykoz'daki mesire alanları doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor Doğalgazlı mangal üniteleriyle olası yangınlar önleniyor Beykoz'da bulunan mesire alanları, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında vatandaşlara yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor.

09.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:27

- Beykoz'daki mesire alanları doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor

Doğalgazlı mangal üniteleriyle olası yangınlar önleniyor

İSTANBUL - Beykoz'da bulunan mesire alanları, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında vatandaşlara yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor. Karlıtepe Mesire Alanında da vatandaşlar doğalgazlı mangal ünitelerinde görevliler eşliğinde etlerini pişirebiliyor. Bu sayede vatandaşlar kokuya dumana maruz kalmazken, mesire alanlarında çıkacak olası yangınların önüne geçilmiş oluyor.

Beykoz'da bulunan mesire alanları, yaz aylarında hem Beykoz'dan hem de diğer ilçelerden çok sayıda vatandaşı ağırlıyor. Beykoz'daki Karlıtepe Mesire Alanın, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında doğalgazlı mangal üniteleri hizmet veriyor. Bu sayede hem mesire alanındaki vatandaşlar duman ve kokuya maruz kalmıyor. Hem de mesire alanlarında mangal kaynaklı yangınların önü kesilmiş oluyor. Mangal ünitelerini kullanan ziyaretçilere isterlerse belediye görevlileri kendilerine hizmet veriyor. Her kullanımdan sonra ise mangal yerleri özel solüsyonlarla temizlenerek sonraki vatandaş için hijyenik hale getiriliyor. Vatandaşlar, kilogram başına ödeyecekleri ücret karşılığında etlerini pişirebiliyor. Alanda bu üniteler dışında mangal yakılmasına izin verilmiyor.

Karlıtepe Mesire Alanında piknik yapmaya gelen Hasan Kayhı, "Çok süper olmuş. Memnun kaldım. Bir gün önceden geldim, gezdim. Baktım ki Beykoz'da böyle bir güzellik var. Hemen ertesi gün buraya geldim. Milletimiz burayı öğrenirse burası hiç boş kalmaz. Sanki memlekete gelmiş gibiyim. Buradaki rüzgara havaya bayıldım Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kazım Kurum isimli vatandaş ise, "Burası çok güzel çok geniş bir yer. Tüm İstanbullulara tavsiye ediyorum. Beykoz Belediyesine, bu hizmeti bizlere sunduğu için teşekkür ediyorum. Mangal üniteleri daha güzel daha ferah, hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Geliyoruz arkadaşlara teslim ediyoruz onlar pişirip bize teslim ediyor" diye konuştu.

Ailesiyle mesire alanına gelen Engin Uluköy, "Ben aynı zamanda onkoloji hastasıyım. Hiç çıkmadım ben dışarı pandemiden dolayı. Yapanlardan Allah razı olsun. Çocukların piknik alanı, oyun alanı, mescitler var. Eti de 1 liraya, 4 liraya kızartabiliyorsun. Ustalar var. Emeği geçenlere helal olsun" dedi.

Beykoz'daki mesire alanları doğalgazlı mangal üniteleriyle hizmet veriyor

Kaynak: İHA

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