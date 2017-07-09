Beykoz'daki Feci Kaza Kamerada

Beykoz'da lüks bir aracın karıştığı ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beykoz'da dün gece yarısı lüks bir araç kontrolden çıkarak önce bir motosiklete ardından da otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Bayram Malkoç'un öldüğü, iki kişinin de yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsü hızla seyir aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Aracın önce bir otomobile ardından da bir motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak tabelaya çarpıyor. Kazayı gören diğer sürücüler son anda araçlarını durdurarak yardıma koşuyor. Daha sonra tabelaya çarpan sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, motosiklete ve otomobile çarpan aracın ise olay yerinden kaçtığı görülüyor.



Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen Emre Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



(Cenk İşver / İHA)