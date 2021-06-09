Beykoz'daki cinayetin zanlısı yakalandı
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Beykoz'daki cinayetin zanlısı yakalandı

Beykoz'daki cinayetin zanlısı yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Beykoz'da geçen yıl aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Turan'ın (26) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beykoz'da geçen yıl aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Turan'ın (26) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ağustos 2020'de gece saatlerinde İncirköy Mahallesi Ayvalıdere Caddesi üzerinde Turan'nın aracında silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli E.Ş'yi 5 Haziran 2021'de Avcılar'da yakaladı.

Şüphelinin olay günü Hasan Turan'nın kullandığı aracı takip ettiği, olay yerinde şüphelinin araçtan inip Turan'ın yanına gidip silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.

Saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Turan'ın olay günü yanında bulunan arkadaşı S.A'nın da şüpheli E.Ş'yi teşhis ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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