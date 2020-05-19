Beykoz'daki cinayetin zanlısı tutuklandı Beykoz'da aralarında husumet bulunan komşusu G.K'yi (41) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Beykoz'da aralarında husumet bulunan komşusu G.K'yi (41) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 17 Mayıs'ta Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki bir evde G.K'nin (41) silahla yaralanması ve hastanede hayatına kaybetmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı şüpheli Ş.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay

G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti. Burada çıkan tartışmada Ş.U. av tüfeği ile çiftin üzerine yürüdü. Arbedede kocasını korumak isteyen G.K., Ş.U. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Kaynak: AA