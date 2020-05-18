Beykoz'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi
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Beykoz'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- BEYKOZ'da dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavgada çıkan arbede sonucu Gül K.(40) yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Beykoz'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi
18.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:55

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- BEYKOZ'da dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavgada çıkan arbede sonucu Gül K.(40) yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gece yarısı gözaltına alınan katil zanlısı Şehmuz U. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gül K., eşi Yılmaz K.'ya kendisinin Şehmuz U. tarafından rahatsız edildiğini söylemesi üzerine Yılmaz K. eşi Gül K. ve bir kaç yakını ile birlikte ellerindeki pompalı tüfekle Şehmuz K.'nın yaşadığı evin önüne geldi. Bunu gören Şehmuz K., elindeki silahla dışarı çıktı ve etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi iki çocuk annesi Gül K.'ya isabet etti. Yaşanan olayda ağır yaralanan Gül K.,vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gül K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Şehmuz U. olay yerinden kaçtı. Cinayet zanlısı Şehmuz U., yapılan incelemeler sonucunda Cinayet Büro ve Beykoz Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan ortaklaşa çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. Şehmuz U. ardından Beykoz Asayiş Büro'ya teslim edildi. Zanlı, alınan ifadesinde Gül K. ile 3-4 yıldır ilişkisi olduğunu, akşam saatlerinde Gül K.'nın eşi ve yakınlarıyla birlikte ellerinde pompalı tüfekle evine geldiklerini ve arbede yaşandığını söylediği öğrenildi. Şehmuz U. alınan ifadesinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi. 


Kaynak: DHA

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