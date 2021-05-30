Beykoz'daki cinayet zanlısı yakalandı

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı.

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada tuvaletin arkasında bulunan gizli depo çıktı. Zırhlı araçla Adliyeye sevk edilen şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, 16 Şubat Salı günü Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinin önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, İbrahim B. hayatını kaybederken, Halitağa H. ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Gökhan Ç.'nin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler 27 Mayıs Perşembe günü yaptıkları eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Tuvaletin arkasından gizli depo çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evinde yaptığı aramalarda, tuvaletinin camından depoya ulaştığını fark etti. Ekipler, yaptıkları aramada, dürbün, çelik yelek, uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi ve çok sayıda mermi bulundu.

Zırhlı araçla Adliyeye sevk edildi

Gökhan Ç.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zırhlı Polis aracı ile Adliyeye sevk edildi. Şüphelinin Adliyeye sevk sırasında kameralara verdiği pozla dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı