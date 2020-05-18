Beykoz'daki cinayet
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Beykoz'daki cinayet

Beykoz'da komşusunun eşini öldüren zanlı şüpheli yakalandı.

Beykoz'daki cinayet
18.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:57

Beykoz'da komşusunun eşini öldüren zanlı şüpheli yakalandı.

Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Ş.U. av tüfeği ile çiftin üzerine yürüdü. Arbedede kocasını korumak isteyen Y.K., Ş.U. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Sorgusu tamamlanan Ş.U sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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