Beykoz'daki cinayet Beykoz'da komşusunun eşini öldüren zanlı şüpheli yakalandı.

Beykoz'da komşusunun eşini öldüren zanlı şüpheli yakalandı.

Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Ş.U. av tüfeği ile çiftin üzerine yürüdü. Arbedede kocasını korumak isteyen Y.K., Ş.U. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Sorgusu tamamlanan Ş.U sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA