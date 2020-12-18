Beykoz'daki anıt ağaçlar iyileştiriliyor

Beykoz'daki anıt ağaçların bakım çalışması başladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğiyle yürütülen sağlık taramalarıyla ilçe genelindeki 180 anıt ağaç ve aday anıt ağacın kök, gövde ve iç kısımlarında bilimsel inceleme ve ölçümler yapılarak her bir ağaç için tek tek rapor hazırlandı.

İlçedeki anıt ağaçların niteliklerini koruyacak şekilde bakım, budama, tepe tacı küçültme ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın raporu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün komisyon kararına uygun yapılan çalışmalarla tüm anıt ve aday anıt ağaçlar, bakımları yapılarak yeniden doğaya, ilçenin tarih ve kültür mirasına kazandırılacak.

İlçedeki bakım ve budama çalışmalarıyla anıt ağaçlara can verilirken, kuruyan dalların ya da ağaçların fırtınalı ve yağışlı havalarda can ve mal güvenliği için oluşturduğu risk de önlenecek.

Beykoz'un anıt ağaç varlığını korumaya yönelik çalışmalar budama mevsimi boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür