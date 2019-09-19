Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı (1)
Murat KORKMAZ / İstanbul DHABeykoz Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.
19.09.2019 17:46
Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Beykoz Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntüler
Kaynak: DHA