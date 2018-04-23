Beykoz'da Yüzlerce Çocuğun Katıldığı 23 Nisan Etkinliği Renkli Görüntüler Oluşturdu

Beykoz'da düzenlenen 23 Nisan etkinliği renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuk oyun alanlarında gönüllerince eğlenirken, aileler de güzel havanın tadını çıkardı.

Beykoz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Hafta boyunca devam eden etkinliklere binlerce çocuk katıldı. Beykoz Çayırı'nda gerçekleşen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi. Çocuklar, şişme oyun gruplarında ve etkinlik alanında gönüllerince eğlendi. Çocuklar, palyaçolar tarafından yapılan yüz boyama etkinliğinde ise sevdikleri birer kahramana dönüştüler.

Özel çocukların halk oyunu gösterisi ile başlayan etkinlikte, Kıbrıs ve Srebrenitsa'dan gelen öğrenciler de halk oyunu gösterisi sundu. Programda ayrıca okullararası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

23 Nisan'da güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiğini söyleyen Begüm Çatak, "Bugün palyaçolarla tanıştım. Güzel bir gün geçirdim, çok eğlendim. Gösterileri çok sevdim. Bütün her şeyin ücretsiz olmasını isterdim bugün. Bugün Çocuk Bayramı sonuçta. Bugünü bize Atatürk armağan etti. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun" dedi.

Çok güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Elanur Gargar da, "10 yaşındayım, 4'üncü sınıfa gidiyorum. Bugün biraz oynayacağım, gösterileri izleyeceğim, sonra fotoğraf çekip arkadaşlarımla oynayacağım. Çok mutluyum. Atatürk'e çok teşekkür ederim. Burada en çok gösterileri sevdim" diye konuştu.

Etkinliğe kuzenleriyle geldiğini söyleyen Muharrem Uludağ, "Bugün güzel bir gün. Atatürk'e teşekkür ediyoruz, bugünü bize armağan ettiği için. En çok lunaparkta eğlendim. Çok güzel gösteriler var" ifadelerini kullandı.

Programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, çok sayıda çocuk ve aile katıldı. - İSTANBUL