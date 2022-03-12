Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz'da şiddetli kar yağışından dolayı bazı sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'da sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz'da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kalırken, Kavacık köprüsünden Polonezköy ve Riva istikametine gitmek isteyen sürücüler yolda patinaj yaparak ilerledi. Bazı sürücülerin ise araçlarına zincir takarak güçlükle ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haberler

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