Beykoz'da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada
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Beykoz'da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada

Beykoz'da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da Nuray Çelebi'nin bakımını üstlendiği Kırık isimli sokak köpeğine çarparak ezen hafif ticari araç sürücüsü, durmayıp yoluna devam etti.

Beykoz'da Nuray Çelebi'nin bakımını üstlendiği Kırık isimli sokak köpeğine çarparak ezen hafif ticari araç sürücüsü, durmayıp yoluna devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin telef olmasıyla yıkılan Nuray Çelebi, kaçan şoförün yakalanarak gerekli cezayı almasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Beykoz Çubuklu'da meydana geldi. İddiaya göre, sabah 05.45 sıralarında aşırı hızla seyir halinde olan kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında yatan Kırık isimli sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Hafif ticari araç altında kalarak ezilen sokak köpeği telef oldu. Dehşet dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bakımını üstlendiği sokak köpeğinin ölümüyle yıkılan Nuray Çelebi, kaçan şoförün yakalanarak en ağır cezayı almasını istedi.

"Köpeğimize çarpıp kaçtı"

Sokak köpeğine durmayıp çarparak telef olmasına neden olan araç sürücüsüne tepki gösteren Nuray Çelebi, "Olay birkaç önce bulunduğumuz alanda meydana geldi. Plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen bir araç sürücüsü sabah saat 05.45 sıralarında yolda uyur halde bulunan bakımını üstlendiğim sokak köpeğine çarparak, tekerleğinin altına aldı. Çarpmanın etkisiyle köpeğimiz iki yüz metre kadar sürüklendi. Olay sonrası köpeğimizi Kavacık veteriner kliniğine götürürdük, tüm müdahalelere rağmen köpeğimiz iç kanamadan öldü. Köpeğimize çarpan araç sürücüsü, kaportası dağılmasına rağmen durmadan kaçtı. Yetkililerden bu araç sahibinin tespit edilerek, yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Beykoz'da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada
Beykoz'da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada
Beykoz'da yerde yatan köpeği ezip kaçan sürücü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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