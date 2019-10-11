Beykoz'da Yeni Kültür-Sanat Sezonu Açılışı İptal Edildi

11.10.2019 13:44

Yeni kültür-sanat sezonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bekası ve sınırlarımızın güvenliği için terör unsurlarının bertarafına yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla iptal edildi.

2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu'nda 8 merkezde haftanın 7 günü sanatseverlere yönelik hazırlanan etkinlik ve programlar sosyal medya mecraları, kurumun resmi web sitesi ve ekranlar üzerinden düzenli olarak duyurulmaya devam edecektir.

Tüm kültür-sanat dostlarına anlayışları için teşekkür ediyor, harekâta katılan kahraman askerlerimize ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz.

Kaynak: Bültenler