Beykoz'da yapımı 1950'li yılına dayanan Petrol Dolum Tesisi çürümeye yüz tuttu

Beykoz'da yapımı 1950 yılına dayanan ve tarihte petrol dolum tesisleri ve depolama alanı olarak kullanılan tarihi Çubuklu Petrol Dolum Tesisi çürümeye yüz tuttu. Günümüzde kullanılmaması nedeniyle çocukların oyun alanı olan tesisin duvarlarında graffitiler çizildiği görüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "endüstri parkı olacak" açıklamalarına rağmen henüz hiç bir çalışmanın olmadığı görülen Petrol Dolum Tesisi havadan görüntülendi.

Beykoz'un önemli tarihi miraslarından olan petrol dolum tesisleri ve depolama alanı olarak kullanılan tarihi Çubuklu Petrol Dolum Tesisi çürümeye yüz tuttu. Yapımı 1950 yılına dayanan ve Boğaz'a nazır bölgede bulunan Petrol Dolum Tesisi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıllarda "Endüstri Parkı olacağı" açıklamalarında bulunmuştu. Kent tarihinin sembol yapılarından, Anadolu ve Rumeli Hisarlarında restorasyon çalışmalarının devam ettiği görülürken, tarihi Petrol Dolum Tesisinde henüz herhangi bir çalışmamın yapılmadığı görüldü. Petro Dolum Tesisinin son hali havadan drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor/ İHA)