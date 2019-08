Beykoz'da vatandaşlar köpek saldırılarına karşı nöbette

İSTANBUL - İstanbul'un Beykoz ilçesinde sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Bir ay içerisinde aynı site önünde ikisi çocuk 4 kişi köpeklerin saldırısına uğradı. Bunun üzerine vatandaşlar köpek saldırılarına karşı nöbet tutmaya başladı.

Özellikle parklarda oynayan çocukların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler mahalleden uzaklaştırılması bekleniyor. Son günlerde vatandaşlara saldırı sayısı da artarken ikisi çocuk 4 kişi köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Köpek saldırılarına karşı nöbetteler

Köpeklerin saldırısına uğrayan Ormancı Sitesi sakinleri çocuklarını parka çıkarmak için sırasıyla nöbet tutuyorlar. Çocukları parkta oyun oynarken aileler ise köpeklerin saldırılarını önlemek için parkın etrafında bekliyorlar. Köpeklerin Beykoz'a sahipsiz bir şekilde bırakıldıklarını dile getiren mahalle sakinleri yardım bekliyor.

Köpek tarafından elinden ısırılan Ege Sayıldı, "Parkta oynadıktan sonra eve giderken merdivenlerin üstünde yatan 5 tane köpek vardı. Önlerindeki bana doğru saldırmaya başlayınca öbürleri de bana doğru saldırmaya başladı. Bir tanesi üstüme atlayıp sol elimden beni ısırdı" ifadelerini kullandı.

Köpek saldırısına maruz kalan Ege'nin annesi Ümmühan Sayıldı, "Sadece beni başıma gelen bir olay değil. Bir sürü insanın başına geldi. O gün acile gittik. Oğlumda ciddi bir darp vardı. Ciddi bir psikolojik sorun oluştu. Bir hafta sokağa çıkamadı. Bunu atlatmak kolay olmadı. Halen de oğlum tek başına parka çıkamıyor. Sitemizin etrafında en az 10-15 tane köpek var. Her gün bir sürü insana saldırdığını duyuyoruz. Kimse bu köpeklerle burada yaşamak zorunda değil burada. Ben kendi gözlerim ile gördüm siteye araç ile köpek getirilip bırakıldığını. Bir takım insanlar köpekleri besliyor. Eleştirmek için söylemiyorum ama çok besleyen insanlar da var" dedi.

Sayıldı, "Her gün çocuklar parka çıkmak istiyorlar. Arkadaşlarla aramızda anlaştık. Parka çocukları nöbetleşe çıkarıyoruz. Her gün birimiz onları parkta bekliyoruz. Akşam saatine kadar sonra eve alıyoruz. Bu şekilde güvenli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

