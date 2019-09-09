Beykoz'da üniversite binasında yangın

Beykoz'da üniversite binasında yangın

Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

09.09.2019 10:26
Beykoz'da üniversite binasında yangın

Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Özel bir üniversitenin Kavacık'taki yerleşkesindeki binasının 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada küçük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et