Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı
Beykoz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Beykoz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dereseki Mahallesi Sırmakeş Caddesi'nde, Abdulkadir K. yönetimindeki otomobil ile Ahmet D. idaresindeki araç çarpıştı.
Kazada, iki sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Abdulkadir K. ile Ahmet D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.