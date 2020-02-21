Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı
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Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

Beykoz'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

21.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:44
Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereseki Mahallesi Sırmakeş Caddesi'nde, Abdulkadir K. yönetimindeki otomobil ile Ahmet D. idaresindeki araç çarpıştı.

Kazada, iki sürücü yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Abdulkadir K. ile Ahmet D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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