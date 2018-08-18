Beykoz'da Trafik Kazası : 2 Yaralı

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çengeldere Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde, Tülay İ. idaresindeki 34 HB 2728 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken takla attı.

Sürücü Tülay İ. ve yanındaki Eda G. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.