Beykoz'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışından Ankara yönüne seyreden ve içinde 3 kişi olan Fırat Bağlars idaresindeki 34 GP 2660 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halindeki 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Fırat Bağlars ile aynı araçta bulunan Orhan Bağlars olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralı Adem Bağlars ise ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.