Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

BEYKOZ Ziya Çakmak Viyadüğü girişinde kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halinde olan otomobile ardından da iki motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza Beykoz Soğuksu Ziya Çakmak Viyadüğü, girişinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beykoz'dan Kavacık istikametine seyir halinde olan 34 DB 0320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Mehmet Büyükörün yönetimindeki 38 RU 6808 plakalı otomobile, ardından da bir pizza firmasında çalışan Bayram Malkoç'un kullandığı 39 BD 864 plakalı motosiklet ile Cengiz Üliç kullandığı 39 BD 414 plakalı motosiklete çarptı.



BİR HAFTA ÖNCE ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞ



Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Malkoç ise metrelerce sürüklendi. Kazaya neden olan sürücü ise otomobilinin plakasını sökerek kaza yerinden kaçtı. Kazada Bayram Malkoç (40), Cengiz Uliç (33) ve takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Büyükörün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Malkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yola şerit çekerek araç trafiğine kapattı. Yaralılardan Büyükörün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarken, Üliç ise Üsküdar'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Malkoç'un cenazesi ise Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Malkoç'un yaklaşık bir hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza sonucu kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul