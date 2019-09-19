Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

19.09.2019 22:51

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Riva Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yol ayrımında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafik akışına kapatıldı.

Kaynak: AA