Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
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Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yeni Riva Yolu'nda B.A.'nın kullandığı damacana yüklü 34 AS 1908 plakalı kamyonet, A.B. idaresindeki 34 RB 4443 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan 1 aylık bebek ve 3 kişi ile kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkıp kamyonet devrilirken yola dağılan su damacanaları başka bir kamyonete yüklendi.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri yolu temizleyerek kumlama çalışması yaptı.

Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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