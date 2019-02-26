Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş

Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Mühürlenen evlerden görüntü

-Kayan topraktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA
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