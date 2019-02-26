Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA
Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Evden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Mühürlenen evlerden görüntü
-Kayan topraktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA