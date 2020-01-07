Beykoz'da toprak kaydı, ağaç devrildi
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Beykoz'da toprak kaydı, ağaç devrildi

Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi.

07.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:05
Beykoz'da toprak kaydı, ağaç devrildi

Murat KORKMAZ/ 'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi. 

Beykoz , Arpacı Sokak'ta yağış nedeniyle toprak kaydı. Toprağın kaydığı alanda bulunan ağaç ise devrildi. İhbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
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