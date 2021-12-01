Beykoz'da Temizlik İşçileri Üniversiteli Oldu

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da hayata geçen "Temizlik Akademisi" Projesi'yle 450 temizlik personeli üniversiteli olma heyecanı yaşıyor, ilçedeki temizlik hizmetlerinde kalite, personelde motivasyon sağlanıyor.

Beykoz Belediyesi ve Türk- Alman Üniversitesi (TAÜ) işbirliğiyle kurulan akademide sokaklarda süpürgeci, toplayıcı ve şoför olarak görev yapan tüm personele atık yönetiminden halkla ilişkilere geniş bir yelpazede eğitim veriliyor.

Temizlik Akademisi'yle ilk defa üniversiteye adım atmanın heyecanını yaşayan işçiler sahada kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübeleri uzman akademisyenlerden aldıkları eğitimlerle geliştirme fırsatı buluyor.

Sokakları, caddeleri ve meydanları daha temiz ve güzel bir ilçe için başlatılan proje, çevre ve temizlik hizmetlerinde kalite standartlarını artırırken personelin kişisel başarı ve motivasyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

Temizlik Akademisi'yle personele çevre ve atık bilincini kazandırmanın yanı sıra işlerin zamanında ve eksiksiz yapılması, mevcut farkındalık düzeyinin artırılması ve kazanılan davranışların değişimi de hedefleniyor.

Üniversite hocaları tarafından verilen eğitimler, "Atık Yönetimi ve Çevre Bilinci", "İletişim ve Halkla İlişkiler", "Çevre Temizliği ve Düzeni", "Ekip Çalışması ve Uyumu", "Görev, Yetki ve Sorumlulukları", "Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü, "İş Yerindeki Hiyerarşik Yapı" ve "İş Güvenliği" konu başlıklarından oluşuyor.

Proje kapsamında mıntıkadaki görevleri sonrasında akademiye gelen temizlik personeli hocaları dikkatle dinleyerek gerekli bilgileri not alıyor.

23 Kasım- 16 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak akademi sonunda başarılı olan personele düzenlenecek törenle katılım sertifikası verilecek.

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