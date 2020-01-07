Beykoz'da taşan dere nedeniyle bir evi su bastı

07.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:38

Beykoz'da derenin taşması nedeniyle, bir evi su bastı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki Karanlık Dere'nin su seviyesi, iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle yükseldi.

Su seviyesi aniden artan derenin taşması sonucu, bir evi su bastı.

Ev sakinleri ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Su baskını nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA