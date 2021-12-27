BEYKOZ'DA TARİHİ MEZARLIKTA KAÇAK KAZI İDDİASI

BEYKOZ'da Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının da bulunduğu mezarlıkta, iddialara göre kaçak kazı yapıldı. Mahalleli, mezar taşlarının da zarar gördüğü kazılarda kimliği belirsiz kişilerin define aradığını iddia etti.

Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının bulunduğu Yalı Mahallesi'ndeki Çakmak Dede Mezarlığı'nda, iddialara göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kaçak kazı yapıldı. Mahalleli mezarlıkta yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapıldığını, mezar taşlarının kırıldığını ve zarar gördüğünü fark etti. Mezarlıkta define amaçlı kazı yapıldığını düşünen mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"DEFİNE İÇİN TALAN ETMİŞLER"

"TARİHİMİZİ TALAN ETTİLER"

Başka bir vatandaş ise "Bayağı derin kazmışlar, muhtemelen define aramışlardır. Zarar da vermişler" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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