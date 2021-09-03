Beykoz'da Su Sporları Festivali Heyecanı Yaşanacak
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Beykoz'da Su Sporları Festivali Heyecanı Yaşanacak

Beykoz'da Su Sporları Festivali Heyecanı Yaşanacak
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Boğaz'ın maviliğini sergileyen modern bir sahile kavuşan Beykoz'da, kanodan yağlı direğe halka açık ödüllü ve renkli yarışmaların yer aldığı "Beykoz Su Sporları Festivali" (4-5 Eylül) başlıyor.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Boğaz'ın maviliğini sergileyen modern bir sahile kavuşan Beykoz'da, kanodan yağlı direğe halka açık ödüllü ve renkli yarışmaların yer aldığı "Beykoz Su Sporları Festivali" (4-5 Eylül) başlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçede su sporları geleneğini yeniden canlandırmak, vatandaşlar ve ziyaretçilerin sahilden daha fazla yararlanmasını sağlamak için düzenlenen festival ilçeye turistik ilgiyi artırmayı da amaçlıyor.

Yaz aylarını ve sahile renk getirecek festivalde profesyonel sporcuların karşılaştığı su jeti ve halka açık ödüllü kano, yüzme, yağlı direk yarışmaları ile heyecanlı flyboard gösterileri yer alıyor.

Sürpriz Hediyeler

Beykoz Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde 4 Eylül Cumartesi başlayacak festivalin ilk gününde halka açık kano, yüzme, yağlı direk ve minder dövüşü yarışları ile flyboard gösterileri yapılacak.

Tarihten bugüne su sporlarına ev sahipliği yapan ilçede nostalji yaşatacak yarışlara 18 yaş ve üstü tüm ilçe sakinleri müracaat edebilecek.

Yarışmaya katılacak ilçe sakinleri başvurularını festival günü sahil etkinlik alanındaki kayıt masasına yapabilecek.

Yarışmalarda dereceye girenlere günün anısına çeşitli sürpriz hediyeler verilecek.

Su Jetleri Yarışacak

Festival, 5 Eylül Pazar günü ise sporcuların su jeti mücadelesine sahne olacak. Sabah saatlerinde kadınlar ve gençler kategorisinde başlayacak mücadele gün boyu farklı kategorilerde devam edecek.

Sinan Akçıl Konseri

Beykoz Su Sporları Festivali'nin son gününde Pop Müzik sanatçısı Sinan Akçıl hayranları ve ilçe sakinleri için sevilen şarkılarından oluşan bir konser verecek.

Festivalde dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödülleri konser öncesinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

BEYKOZ SU SPORLARI FESTİVALİ

YER: Beykoz Belediyesi Su Sporları Merkezi-Sahil

PROGRAM

Kaynak: Habermetre

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