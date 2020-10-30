Beykoz'da seyir halindeki otomobil yandı
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Beykoz'da seyir halindeki otomobil yandı

30.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:03
Beykoz'da seyir halindeki otomobil yandı

Beykoz Kavacık'ta cenazeye giden otomobilde yangın çıktı.

Beykoz Kavacık'ta cenazeye giden otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kavacık-Elmalı mevkisinde Batman'da cenaze törenine giden Mehmet Akay idaresindeki 72 KC 622 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Batman'a giden cenaze yakınları, arkalarından kendilerini takip eden Mehmet Akay'ı uyararak sağ şeride geçmesini istedi.

Polislerce çevre güvenliğinin alındığı TEM otoyolunda itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta hasarın oluştuğu yangın nedeniyle TEM otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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