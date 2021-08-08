Beykoz'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu
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Beykoz'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Beykoz'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Beykoz Riva'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Beykoz Riva'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Riva Mahallesi 4'üncü koyda serinlemek için denize giren Kemal Özbay (35), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan yaklaşık iki saatlik arama kurtarma çalışmasında, Özbay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset otopsi için Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 12.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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