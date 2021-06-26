Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti
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Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti

Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da 2 şüpheli, büfede oturan engelli vatandaşları feci şekilde darp etti.

Beykoz'da 2 şüpheli, büfede oturan engelli vatandaşları feci şekilde darp etti. Engelli vatandaşlar, şüpheli şahıslar hakkında şikayetçi olurken, darp anı kameraya yansıdı.

Olay, Beykoz'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli öğle saatlerinde Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye geldi. Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat ve arkadaşları oturduğu yerde sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Şüpheliler önce bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a tehdit ve küfürler etti, ardından şüphelilerden biri elindeki sopayla Polat'a vurmaya başladı. Bu sırada dışarı çıkan büfe çalışanı, saldırganı durdurmaya çalıştı. Tüple, sopayla ve yumrukla üç engelliye gözlerini bile kırpmadan saldırılan dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasan Polat atılan tekmeyle yere düşerken, olayı gören akülü arabadaki dernek üyesi engelliler, Polat'a yardım etmek için geldi. Sopalı saldırgan 2 engelli vatandaşı da darp etti.

Olay polis ekiplerine bildirilirken, sopalı saldırgan, büfeye gelen bir kişiyle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Polis ekiplerin saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti
Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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