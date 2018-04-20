Beykoz'da "Qr" Kodlu Turizm Dönemi

Beykoz Belediyesi ve Güzelcehisar Eğitim Kültür ve Turizm Derneği iş birliğiyle İstanbul'un en eski yerleşimlerinden Anadoluhisarı'nın tanıtımı için "Anadoluhisarı'nda QR Kodlu Mobil Turizm Projesi" hayata geçirildi.

Projenin tanıtım toplantısı, Küçüksu Kasrı Cafe'de yapıldı.Toplantıda konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz'u "Dünyanın incisi" diye nitelendirdi. Beykoz'un çok özel ve güzel bir yer olduğunu ifade eden Katırcı, "Kültürümüzü, geleneklerimizi, misafirperverliğimizi yansıtmada istediğimiz yere gelmek için daha fazla çalışmalı, değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bacasız sanayi turizmden yeterince yararlanmayı bilmeliyiz. Ülkemize ve ilçemize nitelikli turist çekmek için gayret göstermeliyiz." dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de ilçenin korunması, tanıtımı ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin görevleri olduğunu dile getirdi.

DSİ'nin desteğiyle Küçüksu Projesi'ni devam ettirdiklerini belirten Çelikbilek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün Beykoz'a gelerek değindiği gibi mesire alanı projesini tekrar revize ederek yasa ve sonuçlar el verdiğince yaza yetiştireceğiz. Beykoz'u İstanbul'un incisi yapmak boynumuzun borcudur." dedi.

Projede, tarihi semtin gezi rotasında Anadoluhisarı Kalesi'nden tarihi namazgaha, Muhaşşisinan Camisinden Çömlekçi Hasan Usta'ya 28 nokta bulunuyor. Turistler, gezi rotalarına yerleştirilen mihenk taşı üzerindeki QR kodu cep telefonlarına okutarak, tarihi ve doğal güzellikler hakkında bilgi alabiliyor. Proje kapsamında ayrıca ilçeye gelen ziyaretçilere dağıtılmak üzere 7 bin rehber harita da basıldı.