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Beykoz'da panodan sızan doğalgaz alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beykoz'da panodan sızan doğalgaz alev aldı Beykoz'da 3 katlı bir binanın girişinde bulunan, doğalgaz panosundan sızan gaz alev aldı.

Beykoz'da panodan sızan doğalgaz alev aldı

İSTANBUL - Beykoz'da 3 katlı bir binanın girişinde bulunan, doğalgaz panosundan sızan gaz alev aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 05.20 sıralarında, Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Erdal Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın doğalgaz panosunda meydana geldi. Parlayan doğalgaz ile alevler yükselmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binaya kadar yükselen alevlere müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri bir faciaya karşı doğalgaz akışını kesti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Beykoz'da panodan sızan doğalgaz alev aldı

Beykoz'da panodan sızan doğalgaz alev aldı

Beykoz'da panodan sızan doğalgaz alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Doğalgaz, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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