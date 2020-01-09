BEYKOZ'DA OTOPARKTA YANGIN, ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
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BEYKOZ'DA OTOPARKTA YANGIN, ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı.

09.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:08
BEYKOZ'DA OTOPARKTA YANGIN, ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

BEYKOZ'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 14 kişi ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı.

Yangın saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir binanın otoparkındaki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki motosiklete sıçradı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Kavacık ve Çavuşbaşı ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 14 kişi merdivenle indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. 

Görüntü Dökümü

-----------------Yanan araçların görüntüsü-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
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