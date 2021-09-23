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Beykoz'da Otomobilsiz ve Hareketli Bir Gün Yaşandı

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Beykoz'da Otomobilsiz ve Hareketli Bir Gün Yaşandı

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Beykoz, dünyanın çeşitli kentlerinde, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın son günü olan "Otomobilsiz Yaşam Günü"nde sürdürülebilir ve alternatif ulaşıma dikkat çeken renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz, dünyanın çeşitli kentlerinde, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan  "Avrupa Hareketlilik Haftası"nın son günü olan "Otomobilsiz Yaşam Günü"nde sürdürülebilir ve alternatif ulaşıma dikkat çeken renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dünya genelinde belediyeler tarafından hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, alternatif ulaşımı teşvik etmeye yönelik projeler uygulanıyor ve haftanın son gününde "Otomobilsiz Yaşam Günü"kutlanıyor.

Ülkemizde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)'nin organize ettiği, dünyada otomobil kullanımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak için ilan edilen "Otomobilsiz Yaşam Günü"ne Beykoz Belediyesi çeşitli etkinliklerle katıldı.

Eski Spor Caddesi Trafiğe Kapatıldı

Bu yılkı teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen "Otomobilsiz Yaşam Günü"nde,  Ortaçeşme Mahallesi'ndeki Yarbay Yukichi Tsumura Caddesi (Eski Spor Caddesi)'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Caddenin yalnızca yaya ve bisikletlilerin kullanımına açık bırakıldığı organizasyonda gençler tarafından  otomobil yerine alternatif ulaşım araçlarını vurgulayan heyecanlı kaykay, paten ve bisiklet gösterileri sergilendi.

Tarihi Beykoz Çayırı'nda Yürüyüş

Beykoz'dan dünyaya sağlıklı ulaşım mesajı veren gençlerin performansı ilçe sakinleri tarafından ilgiyle izlenirken, her yaştan Beykozlu bisikletleriyle pedal çevirdi.

Caddede renkli ve heyecanlı etkinlikler sürerken, Beykoz Belediyesi Spor Salonları'nda düzenli spor yapan kadınlar Tarihi Beykoz Çayırı'na gelerek Otomobilsiz Yaşam Günü'ne  destek verdi.

Tarihi Çayır'ın çevresinde yürüyen Beykozlu kadınlar, spor hocaları eşliğinde zumba ve aerobik yaparak otomobilsiz bir dünyaya katkı sağladı.

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