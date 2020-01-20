Beykoz'da otomobil evin bahçesinde devrildi
Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
20.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:36
Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karalık Dere Caddesi'nde, Hüseyin Gedik yönetimindeki 34 AD 2162 otomobil, yağış nedeniyle yol kenarındaki iki katlı evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Akpınar hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: AA