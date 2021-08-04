Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tokatköy'deki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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