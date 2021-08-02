BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
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BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA -BEYKOZ'da atlı birlikler ve özel harekat ekipleri, polis köpekleri eşliğinde ormanda denetleme yaptı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA -BEYKOZ'da atlı birlikler ve özel harekat ekipleri, polis köpekleri eşliğinde ormanda denetleme yaptı. Piknik yapanlar, ormanda ateş yakmamaları konusunda uyarıldı.

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla ormanlık alanlardaki denetimler sıklaştırıldı. Özel harekat polisleri ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis köpeklerinin de desteğiyle Beykoz Belediyesi Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı'nda denetim yaptı. Atlı polisler ve polis köpekleri ormana girerek devriye gezdi. Ormanda piknik yapanlar, mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.

BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME
BEYKOZ'DA ORMANDA DENETLEME

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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