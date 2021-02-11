Beykoz'da orman yangını
11.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:03
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, Sancaktepe, Bozhane ve Çavuşbaşı bölgelerinden giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmaları için helikopter desteği istendiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı