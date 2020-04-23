Beykoz'da öldürülen Afgan asıllı kadın cinayetinde sıcak gelişme
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Beykoz'da öldürülen Afgan asıllı kadın cinayetinde sıcak gelişme

Beykoz'da evinde boğularak öldürülen Afganistan uyruklu kadının katil zanlısı, polise çelişkili ifadeler veren arkadaşı çıktı.

23.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:31
Beykoz'da öldürülen Afgan asıllı kadın cinayetinde sıcak gelişme

Beykoz'da evinde boğularak öldürülen Afganistan uyruklu kadının katil zanlısı, polise çelişkili ifadeler veren arkadaşı çıktı. Yakalanan katil zanlısı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, iki hafta önce 9 Nisan Çarşamba günü Beykoz'a bağlı Göksu Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Afganistan asıllı Friba H., evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğularak öldürüldü. Cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Friba H.'nin katil ya da katillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Cinayetin işlendiği binanın giriş çıkışını gösteren güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, son 10 gün içinde maktulün eve girip çıkmadığını tespit etti. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten emniyet güçleri, daha önce cinayet ile ilgili ifadeleri alınan öldürülen Friba H.'nın patronu Burhan A. (49) ve aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları Afganistan uyruklu Nazela M. (21) ile maktulün erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen yine Afganistan uyruklu Muhammed Y.'nin (21) farklı zamanlarda eve girip çıktığını tespit etti. Cinayet ile ilgili daha önce ifadelerine başvurulan Burhan A., Nazela M. ve maktulün erkek arkadaşı Muhammed Y., 'şüpheli' sıfatıyla geçtiğimiz Cumartesi günü ikinci kez gözaltına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan üç şüpheli, önceki ifadelerin aksine çelişkili farklı ifadeler verip, birbirlerini suçladı. Ayrıca şüphelilerden Nazela M.'nin, alınan ilk ifadesinde farklı kimlik bilgileri ile polisi yanıltmaya çalıştığı belirlendi. Çelişkili ifadelerin yanı sıra boğularak öldürülen Friba H.'nin kullandığı cep telefonu Nazela M. adlı kadının üzerinden çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak M.'nin üzerinde yoğunlaşırken, katil zanlısının suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan maktulün patronu Burhan A., aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları Afganistan uyruklu Nazela M. ile maktulün erkek arkadaşı Muhammed Y., önceki gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Burhan A. ve Muhammed Y. serbest bırakılırken, Nazela M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

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