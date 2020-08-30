BEYKOZ'DA MEŞALELİ 30 AĞUSTOS COŞKUSU
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BEYKOZ'DA MEŞALELİ 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Beykoz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı anda yakılan yüzlerce meşale eşliğinde kutlandı.

30.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:12

Beykoz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı anda yakılan yüzlerce meşale eşliğinde kutlandı. Kutlamalar havadan da görüntülendi.

Beykoz Anadolu Kavağı sahilinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilere 800 adet meşale dağıtıldı. Mahallenin belirli noktalarına ses sistemleri kuruldu. Saatler 21.30'u gösterdiğinde atılan işaret fişeği ile vatandaşlar ellerindeki meşaleleri yaktı. Ardından saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Anadolu Kavağı'nda yanan meşaleler ve havai fişekler Sarıyer'den de görüldü. Öte yandan yaşanan görsel şölen havadan da görüntülendi.

'İÇİMİZDEKİ COŞKUYLA GÖNÜLLÜ OLARAK BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ"

Kutlamayı organize eden mahalle sakinlerinden İsa Şahin kutlamaları gelenek haline getirerek gönüllü yaptıklarını dile getirdi. Şahin, 'Biz Anadolu Kavağı halkı ve Anadolu Kavağı Spor Kulübü daha önce 19 Mayıs'ta da böyle bir etkinlik yapmıştık. Sağ olsunlar herkes bize destek verdi. O zaman kovid nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı ve etkinliğimizi mahalle aralarında yapmıştık. Ama şimdi tüm sahil şeridi ve restoranların önünde böyle bir etkinlik yapacağız. 800 tane meşale ve 60 tane işaret fişeği aldık. Herkes meşaleleri yakacak. Daha sonra da işaret fişekleriyle boğazın rengini değiştirmeye çalışacağız. Artık geleneksel bir hal aldı. Sağ olsun bütün Kavak halkı da destek veriyor. Milli bayramlarda herkesin içinde bir coşku var. Biz de böyle organize olmuş bir halkı yakalamışken, herkes bu kadar gönüllüyken biz de yapıyoruz. Buradaki temel nokta herkesin buna inanıyor olması. Herkesin bu coşkuyu içinde hissediyor olması. Milli coşkuyu içimizde hissederek hep birlikte böyle bir şey yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYKOZ'DA MEŞALELİ 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Kaynak: DHA

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