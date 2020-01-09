Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı
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Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı

Beykoz'da lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında, binada oturan 18 kişi dumandan etkilendi.

09.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:02
Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı

'da lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında, binada oturan 18 kişi dumandan etkilendi.

Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Dumanın üst katlara yayılması sonucu binada oturan ve dumandan etkilenen 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA
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