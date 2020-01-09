Beykoz'da lüks sitede yangın paniği

09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:11

Beykoz'da lüks bir site içerisinde bulunan 5 katlı mini alışveriş merkezinin otoparkında bir araçta yangın çıktı. Alışveriş merkezinde mahsur kalan 14 kişi itfaiye tarafından merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Beykoz, Acarlar Mahallesi'nde bulunan lüks bir site içerisinde 5 katlı mini alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı. Sabah saat 09.45 sıralarında binanın otoparkında bulunan bir araçta çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Çavuşbaşı, Kavacık itfaiye amirliklerinden ekipler ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.



Çekilen hortumlarla müdahaleye başlayan ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı. Alışveriş merkezinin üst katında mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven aracılığıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti.



Yaralananın olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA