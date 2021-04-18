Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
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Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz'da 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva kuran leylekler, yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

Beykoz'da 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva kuran leylekler, yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

Beykoz, bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, mahallelerde elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Beykoz'da Değirmendere Mahallesi'nde yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camii'nin kubbesine de yuva yapan leylekler, 6 yıldır her göç zamanı yuvalarına geliyor. Her yıl mart ayının ilk haftasında camiye gelen leyleklerin yuvasına köy sakinleri de özenle bakıyor. Cami kubbesine yavrulayan leylekler köyün simgesi haline gelmiş durumda. Cami kubbesine yapılan yuva ve leylekler drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor
Beykoz'da leylekler 6 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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