BEYKOZ'DA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI
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BEYKOZ'DA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında TIR alev alev yandıYangın, 21.30'da Kuzey Marmara Otoyolu, Riva mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

BEYKOZ'DA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ALEV ALEV YANDI
22.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:12

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında TIR alev alev yandı

Yangın, 21.30'da Kuzey Marmara Otoyolu, Riva mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde olan bir TIR henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda yanmaya başladı. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken TIR kullanılmaz hale geldi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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