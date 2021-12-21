BEYKOZ'DA KUAFÖRÜN ELİNDEKİ FÖN MAKİNESİ BİR ANDA ALEV ALDI

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/ BEYKOZ'da Karadeniz müziği sanatçısı Rıza Eskici, kuaförde saçlarını kuruttuğu sırada fön makinesi bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran kuaför elinden yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen günlerde Beykoz'da meydana geldi. Şarkıcı Rıza Eskici, klip çekimi öncesi hazırlanmak için kuaföre gitti. Kuaförü, Eskici'nin saçlarını kuruttuğu esnada fön makinesi bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran kuaför acıyla elindeki fön makinesini yere attı. Kuaför Emre Güner, elinden hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra Güner'e geçmiş olsun ziyaretine giden Rıza Eskici, yaşadığı o anları kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Zeynel Eskici ile birlikte tulum eşliğinde bestelediği şarkı ile anlattı.

"FÖN MAKİNESİNİ AÇTIĞI ZAMAN BİR KOKU GELDİĞİNİ BEYAN ETTİM KENDİSİNE"

Sanatçı Rıza Eskici, "Yaklaşık 2-3 gün önce 'Zindan' adlı eserimizin klip çekimi için kuaföre geldik. Ömer kardeşimiz saçlarımı yıkadı güzel bir şekilde. Fön makinesini açtığı zaman bir koku geldiğini beyan ettim kendisine. 'Bu ihale bize patlamasın yanmayalım' dedim. 'Ağabey, yok' dedi. Dedikten 2 dakika sonra alev aldı birden. Sakalım biraz yandı. Orayı o gün hemen kesti. Kardeşimizin eli ufak zedelendi. Geçmiş olsuna geldim. Bugün de klibin çekimlerine devam edeceğiz. Yine sakalı saçı tarayalım dedik. Makineyi değiştirmiş. Bugün tedbirliyiz" dedi.

Kuaför Emre Güner ise, "Rıza ve Zeynel ağabeyim klip çekimi için beni aramışlardı. Aciliyet dolayısıyla biraz işi hızlandırmak istedik. İşi hızlandırınca acele işe şeytan karışır muhabbeti oldu. Yapacak bir şey yok. Ağabeyime bir zarar vermedik. Bir ufak elimiz zedelendi ama atlattık bitti Allah'a şükür. Ağır yara almadan bitirdik. Elimi temizledik sardık bir sorun yok. Mikrop kapmadık sonuçta burada tıraş ediyoruz kimin gelip gittiği belli olmuyor. Önlemimizi alalım dedik" diye konuştu.

Güvenlik kamerası:

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(Güvenlik kamerası)

-Kuaförde Rıza Eskici'nin saçlarının kurutulması

-Fön makinesinin alev alması

-Kuaförün makineyi yere atması

Aktüel Görüntü

-Kuaföre gelen Rıza Eskici

-Rıza Eskici ile röp

-Kuaför Emre Güner ile röp

-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

-Rıza Eskici Zeynel Eskici'nin yaptığı beste

-Genel ve detay